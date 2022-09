Die archäologischen Untersuchungen des Baugebiets sind so gut wie abgeschlossen, der Erschließungsauftrag für das neue Baugebiet "Am Schwanberg" in Rödelsee ist in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vergeben worden. Die Arbeiten können jetzt beginnen, der Hausbau aber erst ab 1. Juli 2024. Foto: Gerhard Krämer