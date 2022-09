Ilse Waldenmeier, bisher Gemeindereferentin in der Pfarreiengemeinschaft Knetzgau im Pastoralen Raum Haßberge Süd, wechselt zum 15. Oktober in den Pastoralen Raum Schwarzach am Main – Sankt Benedikt. Das teilt die Diözese Würzburg in einem Schreiben mit.

Die 57-Jährige stammt aus Würzburg und begann 1992 als Gemeindeassistentin in Arnstein. 1995 wurde sie dort Gemeindereferentin. 2001 wechselte Waldenmeier in den Schuldienst an der Fachakademie für Sozialpädagogik am Mädchenbildungswerk in Gemünden.

2002 ging sie als Gemeindereferentin in Teilzeit nach Waigolshausen, 2003 kamen Schwanfeld, Wipfeld, Hergolshausen und Theilheim zu ihrem Aufgabenbereich hinzu. 2004 wechselte Waldenmeier in die Pfarreiengemeinschaft Hofheim, 2015 in die Pfarreiengemeinschaft Knetzgau. 2022 zertifizierte sie sich als Familientrauerbegleiterin.