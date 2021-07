Kitzingen vor 31 Minuten

Illegales Autorennen: Fahrer ermittelt

Bereits am Sonntag, 13. Juni, um 20.40 Uhr kam es am Kitzinger Bleichwasen zu einem illegalen Autorennen, berichtet die Polizei jetzt. Eine 19-jährige Frau fuhr damals mit ihrem BMW die Straße am Bleichwasen in Richtung Kreisverkehr. Auf Höhe des Sportplatzes kamen der BMW-Fahrerin zwei Audis mit hoher Geschwindigkeit auf beiden Fahrstreifen entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste die junge Frau stark abbremsen. Die bis dahin unbekannten Fahrer der Audis flüchteten.