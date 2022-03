Eigentlich ist es ein alter Hut: Das Regionalbudget der Zusammenschlüsse von Gemeinden zu ILE (Integrierte Ländliche Entwicklung), für etliche Mainstockheimer Gemeinderätinnen und Gemeinderäte scheint das doch eine Neuheit zu sein. Darauf deuten die vielen Fragen hin, denen sich ILE-Umsetzungsbegleiterin Veronika Endres im Mainstockheimer Gemeinderat bei ihrer ersten Präsentation stellen musste.

Seit dem 1. Januar ist Veronika Endres die Umsetzungsbegleiterin der ILE Mainland-Allianz, in der die fünf Gemeinden Dettelbach, Albertshofen, Biebelried, Buchbrunn und Mainstockheim zusammen geschlossen sind. Ziel einer solchen Allianz, die es in anderen Gemeinden im Landkreis bereits seit vielen Jahren gibt, ist es, die regionale Entwicklung gemeinsam zu gehen. Denn es gibt viele Projekte, bei denen Kommunen alleine nicht so recht vorankommen und für etliche Vorhaben werden Zuschüsse nur noch an solche Allianzen gezahlt und nicht mehr an einzelne Gemeinden.

Gemeinden können auch eigene Wege gehen

Was aber nicht heißt, dass alles immer zusammen gemacht werden muss. Nach wie vor können Gemeinden auch eigene Wege in bestimmten Vorhaben gehen, oder sich auch nur ein Teil der Kommunen zusammen schließen. Gemeinsame Projekte könnten da zum Beispiel ein Kernwegenetz sein, eine Verknüpfung landwirtschaftlicher Wege über die Gemeindegrenzen hinaus, das landwirtschaftlichen Verkehr auf öffentlichen Straßen reduzieren könnte. Aber auch eine Zusammenarbeit der einzelnen Bauhöfe wäre möglich.

Ein Programm, bei dem jetzt bereits Geld fließt, ist das "Regionalbudget". Pro ILE werden hier vom Amt für ländliche Entwicklung 100 000 Euro jährlich für kleinere Projekte zur Verfügung gestellt. Zuschüsse werden bis zu 10 000 Euro gewährt, der Eigenanteil des Antragstellers beträgt dann 20 Prozent, das Amt zahlt vom Rest 90 Prozent und die Gemeinde 10 Prozent. Anträge stellen können Privatpersonen, Vereine oder auch die Gemeinden selber. Allerdings endet die Antragsfrist heuer bereits am 31. März, das Programm wird aber wohl 2023 wieder aufgelegt.

Antrag für ein öffentliches Bücherregal

Werner Zürrlein erzählte seinen Ratskolleginnen und Ratskollegen von einem Antrag der Kirchengemeinde, den Kirchturm in Mainstockheim nachts zu beleuchten, quasi als "Leutturmprojekt". Das allerdings nur im Winter, um Lichtverschmutzung für Insekten zu vermeiden. Die Gemeinde wird wohl, so Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs, einen eigenen Antrag für ein öffentliches Bücherregal stellen. "Nutzen Sie das Angebot", rief Endres den Ratsmitgliedern zu, "es lohnt sich".

Das wöchentlich erscheinende Informationsblatt der Gemeinde gibt es nicht mehr. Darüber informierte Bürgermister Fuchs seine Räte. Der Herausgeber hat seine Arbeit eingestellt, es rentiere sich wohl nicht mehr. Denn bislang hat sich das Blatt über einen Abonementpreis von 14 Euro pro Jahr finanziert. Bei 700 Haushalten bezogen allerdings nur noch rund 170 das Blatt. Trotzdem wollen die Rätinnen und Räte das Blatt weiter erscheinen lassen, mindestens 14-tägig. Das würde dann allerdings sowohl bei der Herausgabe, als auch bei der Verteilung zulasten der Gemeinde gehen.

Der Vorschlag des Bürgermeisters: Eine Zusammenarbeit auf ILEK Ebene. Bis auf Albertshofen mit seiner Rufanlage bringen alle ILE-Gemeinden ein Informationsblatt heraus. Der Vorschlag von Fuchs: Sich am Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Dettelbach beteiligen. Das "'S Bläddle" erscheint wöchentlich. Infos aus Mainstockheim hätten dort eine deutlich weitere Verbreitung. Wenn diese Zusammenarbeit klappt, würden wohl auch andere ILE-Gemeinden mitmachen. Allerdings sperre sich Dettelbach wohl noch ein wenig, so Fuchs. Weitere Diskussionen zum Thema folgen.