Wiesentheid vor 20 Minuten

IHK zeichnet Azubis im Produktdesign aus

In ihrem Ausbildungsberuf "Technischer Produktdesigner" stehen die beiden Fehrianer ganz oben auf dem Siegertreppchen: Die hervorragenden Prüfungsergebnisse von Christian Wagner und Johannes Brod sind der IHK Mainfranken eine besondere Auszeichnung wert, schreibt das Unternehmen Fehrer aus Kitzingen in einer Pressemitteilung: Christian Wagner hat mit seinem hervorragenden Prüfungsergebnis den ersten Platz unter den Technischen Produktdesignern der Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt belegt. Ebenso erfolgreich ist Johannes Brod: Der Fehrer-Mitarbeiter wurde für sein Können und Fleiß mit dem dritten Platz der IHK Mainfranken belohnt, heißt es in der Mitteilung.