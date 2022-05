Als Verwaltungsleiter Christian Sturm am Sonntagabend gegen 20 Uhr das vorläufige Ergebnis des ersten Bürgerentscheids in Wiesentheid verkündete, brach niemand in Jubelstimmung aus. In der Schulturnhalle, die diesmal als Wahllokal diente, hatten sich immerhin einige Bürgerinnen und Bürger eingefunden, um aus erster Hand zu erfahren, wo nun der künftige Kindergarten gebaut wird. Unter ihnen waren auch Mitglieder des Gemeinderats sowie Vertreter der Interessengemeinschaft Seeflur, die den Bürgerentscheid initiiert hatte. Bei ihnen herrschte Katerstimmung.

Nachdem der Bürgerentscheid mangels Beteiligung als ungültig zu werten ist, bleibt es bei der vom Gemeinderat im Herbst 2021 für einen neuen Kindergarten festgelegten Fläche am Lindachsgraben in der Ortsmitte. Und das obwohl die Mehrheit der abgegebenen Stimmen zugunsten des Standorts Seeflur ausfiel. Doch diese Mehrheit erfüllte nicht das Quorum. 20 Prozent der Wahlberechtigten hätten sich dafür entscheiden müssen. Doch diese Anzahl kam nicht zustande. "Beide Bürgerentscheide sind nicht angenommen. Damit ist es rechtlich so, als hätte es diese nicht gegeben", erklärte Verwaltungsleiter Christian Sturm den Ausgang der Abstimmung.

Nur 26 Prozent der Wahlberechtigten beteiligten sich am Bürgerentscheid

Nur 1013 Bürgerinnen und Bürger hatten ihren Stimmzettel abgegeben, also etwa 26 Prozent der Wahlberechtigten. Die Interessengemeinschaft Seeflur, die sich gegen den vom Gemeinderat beschlossenen Platz am Lindachsgraben formiert hatte, war am Desinteresse der Bürger gescheitert. Die Abstimmung hatte aber auch wenig Brisanz: Ein neuer Kindergarten wird auf jeden Fall gebaut, und beide Standorte galten als dafür geeignet. Letztlich gab es zu wenig Widerspruch gegen die getroffene Entscheidung des Gemeinderats.

Das frustrierte die Vertreter der IG um Sprecherin Maria Stadtelmeyer-Limbacher und Mitstreiter Otto Hünnerkopf. Beide hatten auf eine größere Wahlbeteiligung gehofft. "Der Kindergarten, oder generell Kinder, sind den Leuten anscheinend nicht so wichtig", lautete das Fazit von Maria Stadtelmeyer-Limbacher. Bei der Unterschriftenaktion im Vorfeld habe das noch anders ausgesehen.

Otto Hünnerkopf bilanzierte: "Eine Spur Enttäuschung ist schon dabei, wenn man sieht, wie viel Zeit und Energie wir in das Ganze gesteckt haben." Bis zuletzt hatte die IG mit Infoständen und Flugblättern für den von ihr bevorzugten Standort geworben.

Als Sieger fühle er sich nicht, kommentierte Wiesentheids Bürgermeister Klaus Köhler das Ergebnis. Er hatte von Beginn an den Bau in der Ortsmitte favorisiert. "Ich empfinde keine Genugtuung; es ist nicht so, dass ich jubiliere. Positiv ist, dass wir jetzt weitermachen können mit der Planung", sagte er am Ende der Auszählung.