Bei der Mitgliederversammlung der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) im Gasthaus "Rotes Roß" in Markt Einersheim betonte Ortsgruppenleiter Gerhard Heß vor zu ehrenden Mitgliedern: "Ohne euren Einsatz hätten wir nie so eine aktive und auf die Arbeitnehmerbedürfnisse zugeschnittene Organisation." Laut Heß hat die Ortsgruppe 980 Mitglieder, davon sind 820 männlich und 160 weiblich, schreibt die Gewerkschaft in einer Pressemitteilun.g

Auch der IG-BCE-Bezirksleiter Mainfranken, Holger Kempf, freute sich nach der Corona-Pause über den direkten Kontakt zu den Mitgliedern. "Jubilar-Ehrungen sind Feierstunden, aber wir können die heutigen Krisen (Corona, Ukraine, Energie) nicht gänzlich ausblenden. Dafür wurde unser Leben zu sehr auf den Kopf gestellt", sagte der Gewerkschaftsfunktionär.

Kempf bedauerte, dass es in Deutschland zu viele Menschen ohne Schulabschluss gebe. "Das ist eine gesellschaftliche Zeitbombe, die wir eher früher als später entschärfen müssen. Diese Menschen haben auf langer Sicht auf dem Arbeitsmarkt keine Chancen und werden zwangsläufig zum Leistungsempfänger degradiert."

Kempf: Knauf Trans GmbH reagiert nicht auf Gesprächsangebot

Sauer stieß Kempf das Thema Knauf Trans GmbH auf. Er sagte: "Ich habe den Arbeitgeber bereits zweimal zu Tarifgesprächen aufgefordert habe und dieser hat in keiner Weise reagiert. Für einen Weltkonzern wie Knauf halte ich eine solche Haltung für unangemessen. Ich habe die feste Absicht, dem Unternehmen das Aussitzen nicht durchgehen zu lassen." Wie die Gewerkschaft mitteilt, seien bei der Knauf Trans GmbH rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Neuherberg und Markt Einersheim beschäftigt.

Den Jubilaren sagte Kempf: "Ihr habt die Basis für die nachfolgenden Generation geschaffen; dafür gehört euch unser Respekt." Zusammen mit Gerhard Heß ehrte er langjährige und treue Mitglieder. 70 Jahre in der Gewerkschaft ist Josef Emmerich; 60 Jahre: Erwin Müller, Hans Rönninger und Karl-Heinz Moik; 50 Jahre: Adolf Geyer, Alfred Zeissler, Christian Dorsch, Egon Meinlschmidt, Egon Krug, Erwin Gimperlein, Ferdinand Scheller, Gerhard Rösner, Harald Näck, Heinz Markert, Heinz Müllender, Herbert Zehner, Hermann Rau, Johanna Sender, Karl-Heinz Hunger, Klaus Löw, Klaus Moik, Martin Baumann, Richard Lehrieder und Rudolf Kunstädter; 40 Jahre: Helmut Seufert, Manfred Gust, Manfred Neuhöfer und Ralf Hering.