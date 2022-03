Das Haus der Dorfkultur, die Kindertagesstätte und, nicht zu vergessen, der Bahnhof. Große Projekte, die der Marktgemeinderat Markt Einersheim auf seiner Agenda hat. Ratsmitglieder schauten sich vor Ort um. Nicht nur die Mitglieder des Markt Einersheimer Bau- und Grundstücksausschusses trafen sich am Freitagnachmittag. Es hätte auch eine "ganz normale" Sitzung des Marktgemeinderats sein können, so viele nahmen zur Freude von Bürgermeister Herbert Volkamer teil. Viele hatten auch das jüngste Objekt, den Bahnhof, noch nicht von innen gesehen. Diese Möglichkeit bot sich nun.

Das Gebäude, man mag es kaum glauben, ist größer als das in Iphofen, genauer gesagt, es hat ein Stockwerk mehr. Eine Wohnung im von der Marktgemeinde ersteigerten Gebäude ist noch vermietet, der Rest steht leer. "2022 wird ein Findungsjahr", hatte Bürgermeister Volkamer angekündigt. Heißt, jeder darf sich Gedanken um die Zukunft des alten Bahnhofs machen und Ideen entwickeln. 1865 war der Bahnhof eröffnet worden, der Personenverkehr wurde laut Bahnangaben 1982 eingestellt.

Ideen für das Bahnhofsgebäude

Für Volkamer steht ganz oben auf der Wunschliste: "Züge sollen hier wieder halten." Kaum gesagt schüttelt Volkamer den Kopf: "Ich weiß, dass das utopisch ist." Deshalb konzentriert sich die Gemeinde auf andere Ideen: Das Gebäude wäre für Praxis- oder Büroräume ideal, in den oberen Geschossen könnten Wohnungen bleiben.

Den Besucher des Hauses empfangen karge, leere Räume. Die wenigen Gegenstände gehören zur vermieteten Wohnung. Auch die Grünpflanzen im Treppenhaus, die wohnliches Flair vermitteln. Tapeten und die Bäder in den Wohnungen versetzen einen ein Stück weit ins vorige Jahrhundert zurück. Ebenso der Ölverbrauchszähler in einer Wohnung.

Was auffällt, sind die hohen Räume, die sich bis in den geräumigen Dachboden, der derzeit für die Wäschetrocknung genutzt wird, fortsetzen. Die Mitglieder des Ausschusses wirken klein, wenn sie durch hohe Türen in die Räume gehen. Urig, fast gruselig scheinen die kleinen Räume im Keller.

Haus der Dorfkultur soll bis Kirchweih fertig sein

Viel zu tun also in dem Gebäude, das auch ein neues Dach benötigt. "Wir müssen schauen, was der Haushalt mitmacht", meint Volkamer, der sich demnächst mit einem Vertreter des Landesamts für Denkmalpflege trifft, welches bei dem Gebäude auch ein Wörtchen mitredet.

Schneller als beim Bahnhof geht es bei den anderen beiden Großprojekten: Bis zur Kirchweih soll das Anwesen Marktplatz 1, das ein Haus der Dorfkultur wird, fertig sein. Architekt Walter Böhm informierte, dass man sowohl im Zeitplan als auch im Kostenrahmen bleiben werde. Die Aufträge für Treppe, Bodenbeläge, Fließen, Fensterläden und Türen müssten noch vergeben werden. Laut Herbert Volkamer kostet das Projekt 550 000 Euro, gefördert werden 79 Prozent.

Bauarbeiten in der Kindertagesstätte angeschaut

Vom Baufortschritt bei der Kindertagesstätte Haus für Kinder "Zum Guten Hirten" konnten sich die Ratsmitglieder auch überzeugen. Gerade wird im Neubau, der an den Bestand angepasst ist, die Fußbodenheizung verlegt. Anfang Juni könnte laut Architektin Stefanie Keller alles fertig sein. Bis auf die Baureinigung sei alles vergeben. Rund eine Million Euro werden hier laut Volkamer investiert. Mit dem Sportverein sei man sich auch einig, wie das Außengelände vom Kindergarten genutzt wird und wo der Zaun gebaut wird.

Vor Ort in der Flurstraße war sich das Gremium einig, wie ein Hausbau verwirklicht werden kann. Auch beim Parkverbot auf einer Straßenseite herrschte Übereinstimmung, um den Lieferverkehr nicht zu beeinträchtigen. Anwohner dürften vor ihren Einfahrten aber parken.