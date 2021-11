Dettelbach vor 19 Minuten

"Ich trag mein Licht, ich fürcht mich nicht"

Sowohl in der Seniorenresidenz Phönix Dettelbach wie auch in der Senioreneinrichtung "Hornsche Spitalstiftung" fanden, wenn auch in alternativer Form unter Beachtung der Hygieneregeln Martinsfeiern statt. Die vertrauten Martinslieder der Kindergartenkinder bei deren Besuchen in den Jahren zuvor in den Ohren weckte bei den Bewohnerinnen und Bewohner das Schatzkästchen der Erinnerung und freudig stimmten sie beim Abschluss der Gottesdienste in Lieder wie "Ich geh mit meiner Laterne" oder "St. Martin" oder "Weißt du wie viel Sternlein stehen" mit ein. Geleitet wurden die Feiern von Altenheimseelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz unterstützt von Rita Selzam mit dem Schifferklavier im Wohnstift und in Vertretung für sie im Hornschen Spital von Helmut Dülch an der Orgel. "Ich trag mein Licht, ich fürcht mich nicht"… dieser Vers des Laternenliedes wurde so die Ermutigung in den trüben Novembertagen 2021. Am Ende der Feier gab es strahlende Augen der Bewohner und große Dankbarkeit darüber, dass die Gemeinschaft ermöglicht wurde.