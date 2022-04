Stadtschwarzach 19.04.2022

„Ich schenke dir ein Osterei“

Mit einem Osterei und einer gestalteten Grußkarte brachten Rita Selzam von der Kirchengemeinde St. Augustin und Altenheimseelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz den Ostergruß der Seelsorger/innen des "Pastoralen Raumes Kitzingen" in die Dettelbacher Senioreneinrichtungen. Beim Gottesdienst im Hornschen Spital wurden die Ostereier gesegnet. Denn mit seiner harten Schale ist das Ei wie toter Stein, aus dem lebendiges Wesen hervorgeht und wird so zum Zeichen neuen Lebens und Symbol für die Auferstehung Christi. Anschließend wurde diese Osterbotschaft circa 300 Mal zusammen mit Osterlieder an Mitarbeiter und Bewohner auch in den Wohneinheiten und Zimmer der Seniorenresidenz Phönix verteilt. "Die Osterfreude Herr lass ein und bei den Bewohnern und Mitarbeitern sein" so die froh machende Botschaft zum Osterfest 2022.