Volkach vor 1 Stunde

Ich schenk dir eine Geschichte

Die Fünftklässlerinnen der Mädchenrealschule bekamen in der letzten Aprilwoche anlässlich des Welttags des Buches am 23. April in der Volkacher Buchhandlung "Bücherkabinett" das Kinderbuch "Iva, Samo und der geheime Hexensee" geschenkt. Nach einer Schnitzeljagd zum Buch durch die Volkacher Altstadt überreichten die Buchhändler Marion und Thomas Hagemeier den 41 Schülerinnen ihre Bücher. Mit Begeisterung tauchten die Mädchen in die magische Lektüre, in der es um Umweltschutz und Freundschaft geht, ein.