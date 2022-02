Elsbeth Strohm ist eine außergewöhnliche Frau. Jetzt feiert sie einen außergewöhnlichen Geburtstag: Am Mittwoch, 2. Februar, wird sie 100 Jahre alt.

Im Haus Mainblick in Kitzingen sitzt sie gerne an ihrem Schreibtisch. Dort fühlt sie sich wohl. In allen notwendigen Dingen unterstützt sie Margarete Roth. Über sie lief auch der Kontakt, denn in Corona-Zeiten sind Besuche stark eingeschränkt.

Fragt man Elsbeth Strohm, wie sie es empfindet, 100 geworden zu sein, schüttelt sie den Kopf. "Komisch! Komisch! 100 wird man nicht, man kann 60 oder 80 werden, aber nicht 100" (lacht). "Nicht viele Leute werden 100, es ist eine Seltenheit, wenn jemand 100 wird. Ich bin noch ziemlich fit für 100, habe keine besonderen Alterserscheinungen", freut sie sich.

Eine Erklärung, warum sie dieses gesegnete Alter erreicht hat, hat sie nicht. "Keine Ahnung! Nichts gemacht! Ich habe das nicht vorgehabt, ist einfach so geworden. Der liebe Gott will mich noch hier unten haben, noch nicht im Himmel. Weiß nicht, was er mit mir vorhat, warum er mich noch nicht im Himmel haben will. Warum er mich 100 hat werden lassen, weiß ich nicht. Vielleicht soll ich hier unten noch was tun, weiß allerdings nicht was."

Getan hat Elsbeth Strohm indes viel auf Erden. Es würde Bücher füllen. Helfen bestimmte ihr Leben, Hilfe für den Nächsten. Die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig hat ihr zu ihrem 100. Geburtstag eine kleine Broschüre gewidmet. Ihr gratulieren damit Geschwister aus dem Wirkungskreis der Ökumenischen Gruppe in Kamagasaki und der Japanisch Evangelisch-lutherischen Kirche Partnerschaftsarbeitskreis Japan der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig und die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig. Denn 1953 führte Strohms Weg nach Japan.

Ihre Stationen zuvor, die in etlichen Berichten über die Missionarin nachzulesen sind: Elsbeth Strohm wurde am 2. Februar 1922 in Fleinheim bei Heidenheim/Brenz in Baden-Württemberg geboren. Zig Umzüge sollten ihr bevorstehen. Der erste war 1927 nach Isernhagen bei Hannover, da dort ihre Eltern ein Übergangsheim für strafentlassene Männer leiteten. 1940 folgte der Umzug nach Breslau, wo ihr Vater Prediger einer Baptistengemeinde wurde. Anfang 1945 musste die Familie gen Westen fliehen – in den Stuttgarter Raum.

1947 besuchte Elsbeth Strohm in Bad Liebenzell die Missionsbibelschule, 1949 ging sie zur Mitternachtsmission, der Arbeit mit Prostituierten, nach Frankfurt, später nach München. In der Bibelschule Malche-West in Hannover machte sie 1952 ihr Examen.

Der erste Besuch in Japan war schwierig

1953 führte sie der Weg schließlich nach Japan. Viele Schwierigkeiten erwarteten sie, denn die Mitternachtsmissionsarbeit wie in Deutschland scheiterte in Tokyo an den gänzlich anderen Verhältnissen. 1959/60 war im Wintersemester Lernen an der Missionsakademie Hamburg angesagt, bevor sie Ende 1960 wieder nach Japan zurückkehrte.

Ende 1962, Anfang 1963 war eine entscheidende Zeit für Elsbeth Strohm, die, wie sie in ihrem Lebenslauf selbst ausführlich schreibt, mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen hatte. Sie wandte sich an die Japanisch Evangelisch-lutherische Kirche, um mit ihr zusammenzuarbeiten, was die Trennung von ihrem bisherigen Missionsdirektor bedeutete.

Elsbeth Strohm leistete in Japan Außergewöhnliches. Das Diakonie-Center "Kibo no Ie" (Haus der Hoffnung und Freude) wurde 1973 im Tagelöhner-Viertel Kamagasaki der über acht Millionen Einwohner zählenden Stadt Osaka von ihr gegründet.

Die Kinder wissen alle, wer Frau Strohm ist

30 Jahre hat die Jubilarin insgesamt in Japan gelebt und gearbeitet, von 1962 bis 1983 im Stadtteil Kamagasaki. Dort hatte sie eher unfreiwillig ein "Baby-Center" im angrenzenden Viertel aufgebaut, das heute noch existiert. "Die Kinder, die zu uns in das Kodomo-Center kommen, wissen alle, wer Frau Strohm ist", schreibt Sachie Tamura vom jetzigen Sannoh Kodomo-Center in der Festschrift. Viele andere Wegbegleiter aus Japan danken ihr auf eine ganz persönliche Weise in dieser Veröffentlichung.

Elsbeth Strohm kehrte 1983 nach Deutschland zurück – in die Evangelische Landeskirche in Braunschweig, der sie nun angehörte. Im Alter von 75 Jahren begann sie, Shiatsu, eine japanische Körpertherapie, zu lernen. Mit 80 legte sie darin das Examen ab. 2003 hatte sie dank guter Kontakte zur Communität Casteller Ring eine eigene Shiatsu-Praxis auf dem Schwanberg. "Ich konnte Menschen helfen – heilen – mit Gespräch und Berührungen", schreibt sie in ihrem Lebenslauf. Ein Jahr lang, dann setzte ein Zeckenstich diesem ein jähes Ende.

Seit 2005 lebt Elsbeth Strohm im Haus Mainblick der Diakonie. Auch dort hat sie sich von Anfang an engagiert.