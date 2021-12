Ein ICE, der von Würzburg aus in Richtung Nürnberg unterwegs war, erfasste am Mittwoch gegen 9 Uhr zeitgleich einen Hund und ein Reh kurz vor dem Kitzinger Stadtteil Sickershausen. Die beiden Tiere haben den Aufprall nicht überlebt. Der Bahnverkehr musste vorübergehend eingestellt werden, so der Polizeibericht.

Dass ein Hund und ein Reh erfasst worden waren, konnte der Zugchef erst vor Ort feststellen, da zunächst aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse ein Personenunfall vermutet wurde. Bis zur Bergung der Tiere musste die Bahnstrecke bis 10.50 Uhr gesperrt bleiben. Reisende wurden durch die Notbremsung des Zuges nicht verletzt.

Der Halter des Hundes konnte im Anschluss ausfindig gemacht werden. Die Bundespolizei ermittelt nun, wie es zu diesem Unfall kommen konnte.