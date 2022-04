Abtswind aktualisiert vor 17 Minuten

„I will follow him“

Unter dem Thema "I will follow him" feierten fünf Jugendliche am Sonntag ihre Konfirmation in Abtswind. Der Chor Song of Joy unter der Leitung von Ursula Zehnder bot das gleichnamige Lied aus dem Film "Sister Act" dar. Pfarrerin Beate Krämer stellte Gedanken vor, wie Menschen heute Jesus nachfolgen können. Konfirmiert wurden Laura-Marie Eckoff, Laura-Marie Burlein, Lydia Sauerhammer, Clara Göllner und Emma Albert.