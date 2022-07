Großlangheim vor 23 Minuten

Hurra wir singen noch - Großlangheim kann´s noch

Hurra, wir singen noch – So das Motto der diesjährigen Serenade am See in Großlangheim. Bei herrlichem Wetter präsentierten der Gesangverein seine Chöre in einem kurzweiligen abendlichen Programm anhand einer bunten Reise durch die Vielfalt der Lieder. Der gemischt Chor LEGATO sang u.a. "Junimond", "Hallelujah", "Wir hatten eine gute Zeit" und "Only you" unter der Leitung von Marie Remmele. Der Dirigent der Männer, Michael Dwumoh, entlockte den Männerchor ihre volle Stimmbreite mit den Liedern "Pferde zu vieren traben", "Ich wollte nie erwachsen sein", dem Großlangheimer original "Mei goldigs Langa" und "Jetzt ham a weil gsunga". Der Kinderchor unter der Leitung von Petra Sterk und Melina Krämer begeisterte das vielzählige Publikum mit den schönsten Kinder- und Jugendlieder – inkl. Solostimmen. Der Abend bot sich an, unter anderem Larissa Georgi für fünf Jahre aktives Singen im Kinderchor zu ehren.