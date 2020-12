Wenn am kommenden Sonntag (4. Advent) die moderne Vleugels-Orgel in der Volkacher Stadtpfarrkirche St. Bartholomäus von Weihbischof Ulrich Boom geweiht wird (10 Uhr), dann beginnt in dem Gotteshaus ein neues klangvolles Zeitalter. Seit 1757 ertönen in der Kirche in der Altstadt die Pfeifen der Orgel während der Gottesdienste.

Restauriert, umgebaut, erneuert: Das Kircheninstrument hat in zweieinhalb Jahrhunderten viele Geschichten geschrieben, so auch im April 1945. "Der Krieg, die Bombennächte und Tiefflieger-Angriffe waren vorüber", erinnert sich Wiltrude Kestler. Für die 90-jährige Zeitzeugin war das Ende des Zweiten Weltkriegs die "Stunde Null". Nicht nur in Volkach gab es keine Lebensmittel und keinen Strom. "Die Wohnungen waren voll mit ausgebombten Menschen aus Würzburg, Schweinfurt und Nürnberg", sagt die Volkacherin. Überall herrschte in der Bevölkerung die Angst vor Gewalt. Nacht für Nacht sei es ruhiger geworden. "Langsam, sehr langsam begann die Rückkehr zum Leben, zur Normalität", erzählt Wiltrude Kestler. Unter dem Motto "Not lernt beten" seien auch die Kirchen wieder zusehends voll gewesen.

Eigentlich sollte die alte Klais-Orgel der Pfarrkirche wieder von der Organistin Manegundis Göllner (1901 bis 1962) aus dem Franziskanerinnen-Kloster bespielt werden. Doch es gab keinen Strom - und wenn, dann nur stundenweise. Weil Not erfinderisch macht, kamen Wiltrude Kestler und ihre Schwester Anneliese ins Spiel. Die beiden 13 und 16 Jahre alten Mädchen lernten Klavier im Kloster und wohnten mit ihrer Familie nur einen Steinwurf von der Pfarrkirche entfernt. Klosterfrau Manegundis heuerte die beiden Mädchen an, den Blasebalg an der Orgel zu treten – als Stromersatz für die Windanlage. "Eine Stunde Blasebalg-Treten für die Dauer der Frühmesse", das war die Aufgabe. "Es war ganz schön anstrengend für uns zierliche Mädchen." Dafür bekamen die beiden je eine Scheibe Brot, denn Brot war kostbar und wertvoll. "Ich habe in meinem Leben noch nie Essen weggeworfen", kennt die Seniorin den Wert von Nahrung. In Corona-Zeiten weiß sie das gut einzuordnen: "Covid-19 ist schlimm, aber Hunger ist schlimmer." Jetzt freut sich Wiltrude Kestler auf die neue Vleugels-Orgel. "Ich bin begeistert, dass sich Volkach zu dieser Aufgabe aufgerafft hat", schwärmt sie. Denn: "Eine neue Orgel war überfällig."

Die in Gräfendorf geborene Wiltrude Kestler ist als Tochter des damaligen Volkacher Polizeichefs und dessen Frau zusammen mit vier Geschwistern aufgewachsen. Viele Jahre war sie im Arbeitskreis Kultur und Geschichte in Volkach aktiv. 1986 erschien ihr Buch "Volkach 1945 – Ein Beitrag zur Ortsgeschichte" - Volkacher Hefte 7. In diesem Band schildert die Autorin ihre Erlebnisse als 13-Jährige von Januar bis Dezember 1945. Das Buch ist aktuell vergriffen.