Die in Kitzingen um den Jahreswechsel herum aufgetauchten Giftköder für Hunde haben vermutlich ein Opfer gefordert: Der Polizei wurde ein Tier gemeldet, das allem Anschein nach vergiftet wurde. Ob der Tod des Tieres mit den aufgefundenen Giftködern im Zusammenhang steht, werde derzeit überprüft, so die Information der Kitzinger Polizei. Noch kein Ergebnis gibt es bei den Giftködern selber: Die würden derzeit ebenfalls noch toxikologisch untersucht, so die Polizei auf Anfrage dieser Zeitung. Wie es weiter heißt, wurde der Fall zur weiteren Sachbearbeitung an den Operativen Ergänzungsdienst Würzburg (OED) weitergegeben.

Fest steht so viel: Die Hundebesitzer waren auf der Strecke an den Marshall Heights unterwegs, wo die Giftköder gefunden wurden. Sowohl an Silvester als auch am Neujahrstag waren Hundebesitzern auf den Feldern hinter dem Marshall-Heights-Ring die Giftköder aufgefallen. Dabei habe es sich wohl um ein blaues Rattengift, das in einzelnen Leberwurststückchen steckte. Die Besitzer hatten damals noch ihre Tiere von dem Verzehr der Wurststücke abgehalten werden. Die Polizei stellten vor Ort die Giftköder sicher. Diese werden nun toxikologisch untersucht.

Der Tierschutzverein Kitzingen hat 500 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters führen.

Hinweise an die Polizei in Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.