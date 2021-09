Dettelbach vor 7 Minuten

Hund rannte seitlich in Rennrad

Ein Unfall ereignete sich am Montag um 18.30 Uhr in der Nachtigallenstraße. Hier fuhr eine 38-jährige Rennradfahrerin von Dettelbach in Richtung Bibergau. Zur gleichen Zeit lief eine 57-jährige Frau mit ihrem Hund spazieren, heißt es im Bericht der Polizei. Als die Radfahrerin auf Höhe des Hundes war, lief dieser los und rannte seitlich ins Rennrad der Frau. Dies hatte zur Folge, dass die Radfahrerin die Kontrolle verlor und zu Boden stürzte. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.