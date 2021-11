Bibergau vor 1 Stunde

Hund beißt in Bibergau Handelsvertreter ins Bein

Ein Hund hat am Samstag gegen 14 Uhr auf einem unbewohnten landwirtschaftlichen Anwesen in Bibergau einen Mann in den Unterschenkel gebissen. Der Handelsvertreter hatte laut Polizeibericht das umbaute und verschlossene Hofgrundstück ohne vorherige Terminvereinbarung betreten. Der Hofbesitzer war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht vor Ort.