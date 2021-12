Markt Einersheim vor 1 Stunde

Hütte des Schüler-Cafés besprüht

In der Zeit vom Samstag, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, besprühte in Wiesentheid an der Mittelschule in der Eisenbergringstraße ein unbekannter Täter die Hütte des am Schulhof angrenzenden Schüler-Cafés mit pinkfarbenem Lack. Weiterhin verkratzten die Täter ein Kunststofffenster. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.