Am Kitzinger Mainkai sollten eigentlich schon lange die Baumaschinen brummen. Immobilieninvestor Wolfgang Rosentritt will an prominenter Stelle einen Hotelbau errichten, der sich aus zum Teil denkmalgeschützten alten Gebäudeteilen, aber auch aus neuen zusammensetzen soll.

Dafür muss das Bürgerzentrum im Besitz der Stadt Kitzingen weichen. Rosentritt will es wie benachbarte Gebäude von der Stadt kaufen. Der Stadtrat räumt dem Hotelbau Priorität ein, so dass die Bürgerzentrum-Vereine ausziehen müssen, sobald der Startschuss erfolgt. Doch obwohl mehrmals angekündigt, bleibt der Spatenstich aus.

Rosentritt erklärt dazu auf Nachfrage dieser Redaktion, dass eine solche Millionen-Investition in Corona-Zeiten nicht ohne Risiko sei. Deshalb sei der Bau vorläufig ausgesetzt. So hat es der Immobilienunternehmer mit dem künftigen Hotel-Betreiber abgesprochen. Das klingt so, als würde sich noch einige Monate nichts am Status quo ändern. Aber aufgeben wollen weder Rosentritt noch der Hotel-Betreiber die Pläne. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.