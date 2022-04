Volkach vor 1 Stunde

Hortausflug in die Sandgrube Astheim

Das erste Mal seit zwei Jahren konnte der Hort Volkach in den Osterferien mit allen Kindern einen Ausflug machen. Es ging in Sandgrube nach Astheim. Dort empfing uns Elisabeth Ziegler von der Firma LZR, die uns alles über die Bienen und den Unterschied von Hummeln und Wespen in der Sandgrube erklärte. Wir waren überrascht, wie viele Bienenarten dort leben. Dann durften die Kinder selbst tätig werden und spielerisch die Arbeit der Bienen erledigen. Frau Ziegler hatte für die Kinder einen tollen Spielparcours aufgebaut. Zunächst suchten sich sechs "Bienenköniginnen" ihr Volk. Mit dieser Mannschaft wurde dann ein Bienentanz gemacht, Nektar gesucht und Waben gebaut. Den Kindern hat es sehr viel Spaß gemacht. Als Belohnung gab es für die fleißigen "Bienchen" ein Glas Honig aus der Sandgrube. Es war für alle sehr schön, wieder gemeinsam etwas zu erleben.