Castell vor 43 Minuten

Homepage und Ortsprospekt in Castell werden aktualisiert

Bei den Vorschlägen, was im Casteller Investitionsprogramm in den Haushalt für 2021 einfließen solle, standen unter anderem die Homepage und der Ortsprospekt auf der Wunschliste der Gemeinderäte. Beide bedürfen einer Überarbeitung und Aktualisierung, darüber waren sich die Gemeinderäte in der Sitzung einig.