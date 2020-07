Marktbreit aktualisiert vor 1 Stunde

Home-Training statt Home-Schooling

Erschwerte Bedingungen fordern außerordentliche Kreativität, schreibt das Gymnasium Marktbreit in einer Pressemitteilung. Wie auch die anderen Wahlkurse hatte der Schulzirkus Gymnelli in diesem Jahr, bedingt durch Covid-19, nicht die Möglichkeit, wöchentlich in der Schule zu trainieren. Für die "Zirkuskinder", sprich Artisten, gab es dennoch keine Trainingspausen. Eifrig und intensiv wurde stattdessen zu Hause weitergeübt. Zimmer, Gärten, Straßen und Plätze wurden zu Übungszwecken genutzt sowie Familienmitglieder ins Training eingespannt. Wie man auf den Bildern sehen kann, wurde von der Jonglage über das Einrad bis zum Trapez alles trainiert - und zwar mit großem Erfolg. Wie war das möglich? Dazu gehört die Begeisterung der Schüler sowie das unermüdliche Engagement der Gruppenleiter, die Trainingsvideos zusammenstellten und auf alle mögliche Weise zu motivieren verstanden. Hinzu kamen die Kommunikation und die wechselseitige Unterstützung innerhalb der Zirkusgruppe. So konnten sogar neue artistische Zirkusnummern entwickelt und die Choreografie der Zirkus-Tanzgruppe ausgebaut werden. Die Jonglage-Gruppe stellte sich wöchentlich eine neue Challenge, die sie filmisch dokumentierte. Dass jedoch Übungen in großen Gruppen nicht möglich waren, erklärt sich von selbst. Umso mehr freuen sich alle auf den Beginn des nächsten Schuljahres, wenn dann hoffentlich wieder das große Training als Gemeinschaftserlebnis durchgeführt werden kann.