Prichsenstadt vor 42 Minuten

Holzzaun beschädigt und davongefahren

Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 14.15 Uhr, touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen Zaun in der Gerbergasse in Prichsenstadt. Dadurch brach ein Zaunbalken. Aufgrund des Gummiabriebs am Holzzaun liegt die Vermutung nahe, dass der Unbekannte mit einem Reifen hängenblieb, so der Polizeibericht. Danach fuhr der Verursacher einfach weiter. Der Schaden wird mit circa 100 Euro angegeben.