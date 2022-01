Mainstockheim vor 48 Minuten

Holzzaun angefahren und geflüchtet

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Mainstockheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bog offenbar aus einem Feldweg in einem zu engen Bogen nach rechts in die Siedlungsstraße „An der Wunn“ ein und streifte dabei einen Gartenholzzaun eines dortigen Grundstücks, wie aus einer Polizeimeldung hervorgeht. Dieser wurde dadurch auf einer Länge von sechs bis acht Metern eingedrückt. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit.