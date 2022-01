Abtswind vor 54 Minuten

Holzzaun angefahren und geflüchtet

Am Donnerstag, zwischen 12.30 und 13.30 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem nicht bekannten Fahrzeug gegen einen Holzzaun im Röthleinsweg in Abtswind. Am Zaun entstand ein Schaden von rund 500 Euro.