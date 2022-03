Willanzheim vor 41 Minuten

Holztor in Willanzheim mit Farbe besprüht

In der Zeit vom 15. März bis 25. März besprühten Unbekannte ein Holztor des Willanzheimer Rathauses am Marktplatz mit schwarzer Farbe. Laut Polizei entstand Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.