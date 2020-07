Marktsteft vor 56 Minuten

Holzpferdchen und Matschküchen für Marktstefter Kindergarten

Der evangelische Kindergarten in Marktsteft hat die Corona-Zeit genutzt, um eine weitere Außenspielfläche für die Kinder aufzubauen. Die seit langem ungenutzte Grünfläche bei den Raummodulen wurde mit viel Mühe und Ideenreichtum kindgerecht gestaltet, heißt es in einer Mitteilung des Kindergartens. Die ehemalige Sprunggrube wurde mit neuen Sand versehen und ein Spielgerüst mit Rutsche und zwei Schaukeln wurden integriert. Weitere Anschaffungen wie Holzpferdchen "Tamme" und "Lotte" und Matschküchen kamen hinzu. Besonders gerne nutzen die Kinder "ihren" Dreckberg. Der Dank des Kindergarten-Teams geht an den Marktstefter Bürgermeister Thomas Reichert mit seinen Stadtarbeitern, die mit viel Mühe das Spielgerüst aufgebaut haben und Pfarrer Stier, heißt es in der Mitteilung. Durch ihre finanzielle Unterstützung konnte das Projekt umgesetzt werden. Die neuen Spielgeräte werden von allen Kindern sehr gerne angenommen, heißt es abschließend.