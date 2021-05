Schwarzach vor 1 Stunde

Holzkasse an Honigtankstelle aufgebrochen

In der Zeit von Montag, 14 Uhr, bis Dienstag, 12.40 Uhr, ereignete sich in Schwarzenau in der Alten Straße ein Einbruchsdiebstahl. Ein unbekannter Täter brach mit einem unbekannten Hebelwerkzeug an der freizugänglichen Honigtankstelle die Holzkasse auf, heißt es im Bericht der Polizei. Die Kasse war zuvor mit einem Schloss versperrt gewesen. Der Bauanhänger, in welchem sich die Honigtankstelle befindet, war nicht verschlossen. Es entstanden ein Beuteschaden von etwa 100 Euro und ein Sachschaden von etwa 50 Euro.