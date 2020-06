Rödelsee vor 1 Stunde

Holzhütte am Grillplatz in Rödelsee wurde mit Graffiti beschmiert

Zwischen 13. Juni um 12 Uhr und 16. Juni um 7 Uhr haben bislang unbekannte Täter in der Küchenmeisterstraße in Rödelsee am dortigen Grillplatz mit mehreren Graffiti die Holzwände einer Hütte beschmiert. Mit schwarzer und roter Farbe sprühten sie "308", "1UP" und "Dumbo" an die Wand und beschädigten außerdem die dortige Kunststoffverglasung. Laut Polizeibericht verursachten die Täter dabei einen Schaden von etwa 1000 Euro.