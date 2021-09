Mönchsondheim vor 54 Minuten

Holzfässer im Winzerkeller: Vorführung im Kirchenburgmuseum

Am Freitag, 8. Oktober, bietet das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim von 15 bis 16 Uhr unter dem Motto "Gereinigt – geschwefelt – geschlossen: Das Holzfass im Winzerkeller" eine Vorführung an. Die Museumsführerin gibt laut Ankündigung einen Einblick in das Büttnerwesen im Allgemeinen und erklärt im Besonderen, wie der Winzer früher mit dem Fass in seinem Keller umging. Ergänzend können Besucher die Ausstellung zum Fränkischen Weinbau besuchen, die in den Gaden der Kirchenburg beheimatet ist und die Historie des Weinbaus bis Mitte des 20. Jahrhunderts umfassend abbildet. Das im Frühjahr neu eröffnete Kellerhaus ist ebenfalls zugänglich. Die Führung ist im Eintrittspreis für das Museum enthalten und findet im Freien statt. Treffpunkt ist an der Museumskasse. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung unter Tel.: (09326) 1224.