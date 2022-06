Kitzingen vor 42 Minuten

Hohes Bußgeld und Fahrverbot

Die Polizeiinspektion hat in der Nacht zum Donnerstag eine Laserkontrolle in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen durchgeführt, heißt es im Polizeibericht. Gegen 23 Uhr haben die Beamten einen BMW gemessen, der innerorts bei vorgeschriebenen 50 km/h mit 107 km/h unterwegs war. Hierbei handelte es sich um einen 18-jährigen Landkreisbürger, der seinen Autoführerschein noch nicht einmal ein Jahr hatte. Auf den Raser kommt nun ein Bußgeld in Höhe von über 1000 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot zu. Da sich der 18-Jährige noch in der Probezeit befindet, wird in diesem Fall auch noch eine medizinisch-psychologische Untersuchung angeordnet, da die Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen angesichts einer so hohen Geschwindigkeit infrage gestellt werden kann.