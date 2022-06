Kitzingen vor 1 Stunde

Hoher Zuschuss für neue Fenster im Kitzinger Rathaus

Frohe Kunde aus dem Kitzinger Rathaus: Für die energetische Sanierung der Fenster in der Kaiserstraße 13 und 15 mit Gesamtkosten von 373.415 Euro gewährte die Regierung von Unterfranken einen Zuschuss in Höhe von 336.000 Euro., wie es in einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen heißt. Der Fördersatz betrug damit 90 Prozent und wurde aus dem Sonderförderprogramm KIP gespeist. Insgesamt wurden 182 Fenster mit energetisch hochwertiger Verglasung und einer Sprossenteilung nach historischem Vorbild erneuert und sechs Holztüren im historischen Teil des Rathauses überarbeitet.