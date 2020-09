Zu einem Unfall kam es am späten Montagnachmittag. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 22-jähriger Autofahrer die Kreisstraße 36 von Volkach kommend in Richtung Rimbach. Im Waldbereich sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem Daimler erfasst. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.