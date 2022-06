Kitzingen vor 44 Minuten

Hoher Schaden durch Autokratzer

Ein bislang unbekannter Täter hat am Wochenende an einem Auto erheblichen Sachschaden verursacht, indem der Lack des Fahrzeuges verkratzt wurde. Tatzeit: zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 16.50 Uhr. Tatort: die Tännigstraße in Kitzingen. Es entstand ein Schaden von etwa 1.200 Euro. Mit einem Gegenstand wurde die rechte Fahrzeugseite des Audi beschädigt, insbesondere die Beifahrertüre und die hintere rechte Türe waren betroffen. Wer kann Hinweise geben?