Am frühen Montagmorgen ist aus noch ungeklärter Ursache in einem Firmengebäude in Abtswind (Lkr.Kitzingen) ein Brand ausgebrochen. Die Kriminalpolizei Würzburg ist zur Stunde vor Ort und führt die Ermittlungen.

Gegen 06.00 Uhr am Montagmorgen ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in der Wiesentheider Straße in Abtswind ein. Die örtlichen Feuerwehren aus Abtswind, Kitzigen und Rüdenhausen waren schnell vor Ort und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Mitarbeiter der betroffenen Firma konnten alle selbstständig das Gebäude verlassen und blieben unverletzt.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen und versucht nun neben der genauen Schadenshöhe auch die Brandursache zu klären.