Hohenfeld vor 47 Minuten

Hohenfelder Bergkirche wird über die Ostertage zum offenen Raum

In diesem Jahr wird die Bergkirche in Hohenfeld an den Kar- und Ostertagen zu einem offenen Raum für Gebet und Mediation werden. Sie ist ab Gründonnerstag ganztägig geöffnet und verändere sich täglich, wie Pfarrerin Esther Zeiher mitteilt. Ein Tuch erzähle dabei die Passionsgeschichte in sich wandelnder Gestalt: am Gründonnerstag als Tischtuch, am Karfreitag als Gewand Jesu, am Karsamstag als Grabtuch.