Kitzingen vor 1 Stunde

Hoftor angefahren und geflüchtet

Am Dienstag zwischen 14.30 und 17 Uhr ereignete sich in der Lindenstraße in Kitzingen eine Verkehrsunfallflucht. Ein nicht bekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich beim Rangieren in der Hofeinfahrt ein Hoftorheißt es im Bericht der Polizei. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person von der Unfallstelle, ohne Feststellungen zu seiner Person bzw. seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Das Hoftor wurde durch den Anstoß eingedrückt. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.