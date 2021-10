Kitzingen vor 1 Stunde

Hoffest im Haus für Kinder

Endlich war es so weit - unsere erstes Fest nach eineinhalb Jahren konnte in kleinem Rahmen stattfinden. Unsere Eltern, Kinder und wir haben uns sehr darüber gefreut. Nach einer kleinen Aufführung in unserem Hof gab es leckeres Essen. Die Eltern hatten die Möglichkeit sich gegenseitig kennenzulernen. Gerade für unsere neuen Eltern war dies eine gute Möglichkeit Anschluss zu finden und neue Kontakte zu schließen. Anschließend war die Einrichtung für unsere Gäste geöffnet. Die Kinder waren richtig stolz ihre Eltern herumzuführen und ihnen ihre Werke zu präsentieren.