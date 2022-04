Hörblach vor 1 Stunde

Hörblach: Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

Am späten Mittwochabend kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizei Kitzingen in der Kitzinger Straße in Hörblach einen 37-jährigen VW-Fahrer. Wie es im Polizeibericht heißt, ergaben sich während der Kontrolle Hinweise bei dem Mann Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille, weshalb die Streife auch die Weiterfahrt untersagte. Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.