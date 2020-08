Albertshofen vor 16 Minuten

Höpper Mainwiesen wurde zur Höpper DaHeimWiesen

Die Weinfestgemeinschaft Albertshofen und Weinprinzessin Emmi I. freuten sich, ein kleines Ersatzprogramm für die Höpper Mainwiesen vergangenes Wochenende bieten zu können, heißt es in einer Pressemitteilung. Angeboten wurden ein Getränkepaket aus Weinen vom Albertshöfer Herrgottsweg, Secco der Seccostation Schneider und Bier der Albertshöfer Sternbräu in einer eigens dafür kreierten Tragetasche. Am Samstag eröffnete Bürgermeister Horst Reuther um 18 Uhr per Ansprache über die Ortsrufanlage die "DaHeimWiesen". Die Bevölkerung traf sich anstatt auf der Festwiese in kleineren Kreisen privat in Gärten und Höfen mit Nachbarn, Verwandten oder Freunden. Am Sonntag 10 Uhr fand ein Nachbarschaftsgottesdienst mit Pfarrer Otto Gölkel im Freien an der Fähre statt. Anschließend lief Emmi I. durch die Ortschaft, um bis abends als „Zaungast“ mit Abstand Gartenbesuche abzustatten. Wer besucht werden wollte, konnte sich dazu melden. Teils begleitete Weinprinzessin Sina I. aus Mainstockheim ihre Kollegin. Die Vorsitzende des Weinbauvereins, Cindy Reitmeier, zog ein positives Fazit.