Es war im Jahr 2016, als der Stadtrat zum letzten Mal die Entgelte für das Haus für Kinder (Krippe, Kindergarten, Hort) angepasst hatte. Zwischenzeitlich ist in Prichsenstadt das Defizit, das bundesweit jede Kommune für die Kinderbetreuung zahlt, auf mehr als eine halbe Million Euro gestiegen – pro Jahr. Diese hohe Steigerung stammt aus dem Jahr 2020, dem "Corona-Jahr", wie es Bürgermeister René Schlehr im Telefonat mit dieser Redaktion bezeichnete. "Deshalb lassen wir es außer Acht, dennoch mussten wir 2019 rund 368 000 Euro Defizit tragen." Und das war nur der laufende Betrieb. Baukosten für den Neubau, die Zinsen und die Abschreibungen seien hier noch nicht eingepreist.

Deshalb hatte der Sozialausschuss eine Anpassung diskutiert und dem Rat eine Erhöhung der Elternentgelte ab dem 1. April 2022 empfohlen. Sie liegen zwischen 22 und 25 Prozent, und zusätzlich entfällt auch der Rabatt für Geschwisterkinder. Nun hören sich 25 Prozent sehr viel an. "Aber wenn man bedenkt, dass der Freistaat die Eltern von Krippen- und Kindergartenkindern mit 100 Euro pro Monat unterstützt, relativiert sich das Ganze", so Schlehr weiter. Und weil in die ganze Debatte auch der Elternbeirat mit eingebunden war und sich einsichtig gezeigt hatte, rechnet Schlehr auch nicht mit einem Aufschrei der Eltern. "Da hat sich vor der Sitzung niemand gemeldet, und in der Sitzung war kein einziges Elternteil".

Auch mit der Anpassung werden die Kosten noch nicht gedeckt

In Zahlen ausgedrückt kostet ein Krippenplatz dann nicht mehr 120 Euro (bei 15 bis Stunden Betreuung pro Woche, alle Zahlen sind Beispiele), sondern 149 Euro (mit Frühstück, Snacks und Getränken 181 Euro), bei voller Betreuung (45 Stunden/Woche) 207 (247 Euro) anstatt 161 Euro. Ein Platz im Kindergarten erhöht sich von 92 auf 112 Euro (15 bis 20 Stunden/Woche, mit Frühstück auf 144 Euro) oder, bei voller Buchung von 47,5 Stunden pro Woche, von 126 auf 155 (187) Euro.

Im Hort werden die Eltern für die kürzeste Buchungszeit (bis 15 Stunden/Woche) anstatt mit 75 nur mit 95 Euro zur Kasse gebeten, die längste Buchungszeit (30 Stunden/Woche) kostet 110 statt 90 Euro. Nicht enthalten ist der Preis für das Mittagessen, das lediglich bei einer Buchung bezahlt werden muss (2,50 Euro pro Mahlzeit). Getränke und Obst kosten im Kindergarten und im Hort jeweils fünf Euro pro Monat, zudem erhebt der Kindergarten eine monatliche Wickelpauschale von 25 Euro.

Eine Kostendeckung, sagt der Bürgermeister, "werden wir auch mit dieser Anpassung nicht erreichen, da müssten die monatlichen Beiträge jenseits von 300 Euro veranschlagt werden". Wozu sich wohl kaum eine Kommune durchringen dürfte und was landauf landab auch kaum jemand ernsthaft würde diskutieren wollen. "Unser Haus für Kinder ist eine fortschrittliche und moderne Einrichtung mit hervorragendem Personal und hohem Engagement", sagte Schlehr weiter, "da dürfen wir nach fünf Jahren auch mal die Entgelte angleichen." Wobei Ratsmitglied Harald Rückert die Erhöhung als "zu niedrig" bezeichnet habe, berichtete der Bürgermeister.

Rückert beantragte, die Stadt Prichsenstadt möge höhere Entgelte nehmen und verwies auf die in der Beschlussvorlage mitgelieferten Zahlen, etwa von Gerolzhofen. Dessen katholisches Kinderhaus berechnet als Höchstsatz für ein Krippenkind 265 Euro/Monat (Prichsenstadt 215 Euro), für ein Kindergartenkind 170 Euro/Monat (Prichsenstadt 155 Euro) und ein Hortkind 140 Euro (Prichsentadt 110 Euro). Das lehnte der Rat gegen eine Stimme ab und stimmte mit einer Gegenstimme der von der Verwaltung vorgeschlagenen Angleichung der Entgelte zu.