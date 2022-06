Sulzfeld vor 13 Minuten

"Höchst verdächtig" - Theater im Dorfgraben

Am Freitag und Samstag, 17. und 18. Juni, jeweils um 20 Uhr gastiert das Theater „Diamant“ aus Berlin mit der aktuellen Produktion „Höchst verdächtig“ frei nach Roald Dahl im Dorfgraben, unmittelbar an der mittelalterlichen Wehrmauer, in Sulzfeld. Roald Dahl, unter anderem bekannt für das Kinderbuch „Charlie und die Schokoladenfabrik“, schrieb viele kleine Geschichten feinen schwarzen Humors. Das Theater Diamant hat sechs davon für die Bühne adaptiert, als passende Antwort auf die schwarze Corona-Zeit, heißt es in einer Pressemitteilung des Theaters Diamant. Scharfzüngig, skurril und makaber - alle Spielszenen sind kräftig mit schwarzem Humor gepfeffert, verspricht Regisseurin Dorothee Wendt. Bei Regen finden die Vorstellungen im Rathaus statt. Karten sind erhältlich in der Vinothek der Winzerfamilie Luckert, Maingasse 22, oder unter Tel.: (09321) 8916.