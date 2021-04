Schaden von rund 25 000 Euro entstand an einem hochwertigen Sportwagen bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 15.40 Uhr. Zur Unfallzeit fuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Sportwagen der Marke TVR auf der Staatsstraße von Greuth in Richtung Oberscheinfeld. Als er zu stark aus einer Kurve beschleunigte, brach sein Wagen laut Polizei aus und der 32-jährige prallte in die Leitplanke. Dabei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen an der Hand zu. Sein Sportwagen wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.