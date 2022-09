Schwarzach vor 10 Minuten

Hochwasserschutz: Übergabe der Unterschriften an Umweltminister Glauber

Die Bürgerinitiative „Hochwasserschutz an Schwarzach und Castellbach“ übergibt am Dienstag, 27. September, um 14.30 Uhr im Landtag in München 1400 Unterschriften an Umweltminister Glauber, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative. Während des Termins wollen die Mitglieder der BI dem Minister nicht nur die Listen in die Hand drücken, sondern auch ihr Anliegen darstellen. Auch der Minister hat angekündigt, Stellung zu nehmen.