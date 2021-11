Volkach vor 1 Stunde

Hochwasserboote und eine Fettexplosion

Einen spannenden Unterrichtsgang zur Freiwilligen Feuerwehr Volkach unternahmen die drei dritten Klassen der Volkacher Grundschule. Einen ganzen Vormittag nahmen sich die Feuerwehrkameraden Florian Freibott, Johannes Mahler und Emil Endres Zeit, um den interessierten Kindern alle Fahrzeuge und Gerätschaften zu erklären. Sogar ein Probesitzen in einem Mannschaftswagen war inklusive. Der Höhepunkt des Besuchs war jedoch eine echte Fettexplosion im Feuerwehr-Hof. Ein kleiner Becher mit Wasser landete in einem Topf mit brennendem Öl und sorgte für eine Stichflamme beachtlicher Größe. "Jetzt weiß ich, warum ich brennendes Fett niemals mit Wasser löschen darf!", so ein staunendes Mädchen.