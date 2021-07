Hochwasser: Was THW-Chef Alexander Fischer Betroffenen empfiehlt

Das Wasser stoppen: Das Foto entstand am Sonntag, wo sich auch in Münsterschwarzach noch an vielen Stellen die Folgen des Hochwassers zeigten. Auch Alexander Fischer, der am Freitag und Samstag als Örtlicher Einsatzleiter die Hilfsorganisationen koordinierte, rät dazu, selbst Vorkehrungen zu treffen.