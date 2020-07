Wiesentheid aktualisiert vor 50 Minuten

Hochbeet im Kindergarten „Hortus Mariae“

Der Arbeitskreis „Heimat erhalten – ökologisch gestalten“ Wiesentheid war heuer trotz Corona-Krise aktiv: Nach der gut besuchten Tauschbörse für insektenfreundliche Pflanzen im Mai veranstaltet der Arbeitskreis eine Gartenreise zu zwei biologisch-ökologisch geführten Gärten am Samstag, 25. Juli. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Steigerwaldhalle, informiert der Arbeitskreis in einer Pressemitteilung. Dazwischen haben die Aktiven des Arbeitskreises Samenmischungen für Blühstreifen mit Anleitungen an zwei Schulen und zwei Kindergärten sowie an Privatpersonen verteilt. Der Kindergarten „Hortus Mariae“ in der Kolpingstraße erhielt ein vom Initiator Norbert Schneider selbst gebautes Hochbeet aus Lärchenholz. Dort wurde es mit Pflanzerde befüllt und angesät. Die Kindergartenkinder freuen sich darüber zusammen mit der Leiterin Sibylla Lange.