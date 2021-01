Nun hat das mutierte Coronavirus aus Großbritannien, das als hoch ansteckend gilt, auch den Landkreis Kitzingen erreicht: Bei einem Saisonarbeiter, der in einem Weingut im Landkreis beschäftigt ist, wurde nach seiner Einreise aus Rumänien die neue englische Corona-Mutation festgestellt. Er war seit seiner Einreise durchgehend in Quarantäne, teilt das Landratsamt Kitzingen mit. Der Mann und die Kontaktpersonen befinden sich weiterhin in Quarantäne. Der Betrieb steht im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt.

Auch zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona vermeldet die Kreisbehörde am Monatsende. Beide Patienten hatten Vorerkrankungen. Gestorben sind eine 86 Jahre alte Frau in der Main Klinik Ochsenfurt sowie ein 83-jähriger Mann in der Klinik Kitzinger Land.

Neun Corona-Kranke in St. Elisabeth

Weitere Krankheitsfälle sind im Caritas-Altenheim St. Elisabeth, Kitzingen, aufgetreten: Drei Mitarbeiter hatten einen positivem Schnelltest. Daraufhin erfolgte die Testung aller Bewohner und Mitarbeiter mit dem sichereren PCR-Verfahren. Insgesamt gibt es neun Corona-Kranke in dem Heim. Eine Begehung des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ist für die nächsten Tage geplant.

Weil das Landratsamt seine Computer zurzeit auf das vorgeschriebene Corona-Verwaltungssystem Sormas umstellt, können die Corona-Zahlen für den Landkreis vorübergehend nicht wie gewohnt weitergegeben werden. Die Kreisbehörde meldet allerdings, dass am Samstag 15 Fälle hinzukamen und am Sonntag bis Mittag weitere fünf. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Corona liegt seit Ausbruch der Pandemie bei 56.